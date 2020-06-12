Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков рассказал, кто сегодня сдал экзамен и получил лицензию категории Pro.

«Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина.

Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов», – сказал Лексаков.

Ранее стало известно, что лицензию Pro также получил главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.