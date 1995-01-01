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    Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro

    Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков рассказал, кто сегодня сдал экзамен и получил лицензию категории Pro.

    «Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина.

    Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов», – сказал Лексаков.

    Ранее стало известно, что лицензию Pro также получил главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +565

      Puddle 1 минуту назад

      БояРыло скоро в штаб к хрякам войдет!

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