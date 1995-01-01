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    Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик»

    ЦСКА подтвердил уход старшего тренера молодежной команды Андрея Аксенова на пост главного тренера «Текстильщика». Вместе с ним в Иваново переезжает Максим Боков, который будет помощником.

    «Мы благодарны Андрею Евгеньевичу и Максиму Эдуардовичу за многолетнюю успешную работу в армейском клубе, за яркие победы в молодежном первенстве и желаем им успеха в дальнейшей карьере!» – написал ЦСКА.

    • Аксенова в молодежной команде ЦСКА заменит бывший игрок команды Ролан Гусев.
    • В «Текстильщике» Аксенов меняет Сергея Павлова.
    • «Текстильщик» идет в зоне вылета ФНЛ.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12868

      Skull_Boy 39 минут назад

      Гинер покупает новый клуб

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