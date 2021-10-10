Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик»

ЦСКА подтвердил уход старшего тренера молодежной команды Андрея Аксенова на пост главного тренера «Текстильщика». Вместе с ним в Иваново переезжает Максим Боков, который будет помощником.

«Мы благодарны Андрею Евгеньевичу и Максиму Эдуардовичу за многолетнюю успешную работу в армейском клубе, за яркие победы в молодежном первенстве и желаем им успеха в дальнейшей карьере!» – написал ЦСКА.