Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик»

ЦСКА подтвердил уход старшего тренера молодежной команды Андрея Аксенова на пост главного тренера «Текстильщика». Вместе с ним в Иваново переезжает Максим Боков, который будет помощником.
«Мы благодарны Андрею Евгеньевичу и Максиму Эдуардовичу за многолетнюю успешную работу в армейском клубе, за яркие победы в молодежном первенстве и желаем им успеха в дальнейшей карьере!» – написал ЦСКА.
- Аксенова в молодежной команде ЦСКА заменит бывший игрок команды Ролан Гусев.
- В «Текстильщике» Аксенов меняет Сергея Павлова.
- «Текстильщик» идет в зоне вылета ФНЛ.
Источник: официальный сайт ЦСКА