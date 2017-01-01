Тренер молодежки ЦСКА Аксенов подтвердил уход в «Текстильщик». Его заменит Гусев

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов подтвердил уход на должность главного тренера в клуб ФНЛ «Текстильщик». Он меняет Сергея Павлова.

– Да, я ухожу в «Текстильщик».

– Вы уже передали дела кому-то в ЦСКА?

– Да. Тренером команды будет Ролан Гусев. Для него это тоже большой вызов.