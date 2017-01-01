Тренер молодежки ЦСКА Аксенов подтвердил уход в «Текстильщик». Его заменит Гусев

Удачи Аксенову в Текстильщике.
Жаль Павлова, хороший специалист.
Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов подтвердил уход на должность главного тренера в клуб ФНЛ «Текстильщик». Он меняет Сергея Павлова.
– Да, я ухожу в «Текстильщик».
– Вы уже передали дела кому-то в ЦСКА?
– Да. Тренером команды будет Ролан Гусев. Для него это тоже большой вызов.
- Аксенов возглавлял молодежку ЦСКА с 2017 года.
- В «Текстильщике» сейчас выступают 4 игрока, принадлежащие ЦСКА.
- «Текстильщик» идет в зоне вылета ФНЛ.