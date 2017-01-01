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    Тренер молодежки ЦСКА Аксенов подтвердил уход в «Текстильщик». Его заменит Гусев

    Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов подтвердил уход на должность главного тренера в клуб ФНЛ «Текстильщик». Он меняет Сергея Павлова.

    – Да, я ухожу в «Текстильщик».

    – Вы уже передали дела кому-то в ЦСКА?

    – Да. Тренером команды будет Ролан Гусев. Для него это тоже большой вызов.

    • Аксенов возглавлял молодежку ЦСКА с 2017 года.
    • В «Текстильщике» сейчас выступают 4 игрока, принадлежащие ЦСКА.
    • «Текстильщик» идет в зоне вылета ФНЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +90109

      zigbert 1 час назад

      Удачи Аксенову в Текстильщике.
      Жаль Павлова, хороший специалист.

      0
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      Рейтинг: +69

      3meeeD > zigbert 21 минуту назад

      Так Текстельщик ,типа фарм для ЦСКА становиться.Да и три игрока там на практике + тренер туда же наш.

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