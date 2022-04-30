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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Нефтехимик
Спартак-2 - Нефтехимик: обзор матча 30 апреля 2022
Спартак-2
30.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 4
Завершен
Нефтехимик
14'
Н. Калугин
20'
П. Баранов
32'
Е. Пруцев
80'
М. Данилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Нефтехимик
86'
Желтая карточка
М. Данилин
84'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
83'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Москвичев
80'
ГОЛ! 0:4!
М. Данилин
77'
Замена
М. Данилин
️️️️
В. Галиулин
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
74'
Замена
Л. Миронов
️️️️
Н. Бакалюк
73'
Желтая карточка
А. Воропаев
64'
Желтая карточка
Д. Петрунин
59'
59'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Родионов
59'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Е. Пруцев
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Максимчук
46'
Замена
А. Муталиев
️️️️
И. Муминов
46'
Замена
Т. Акмурзин
️️️️
И. Свинов
46'
Желтая карточка
Н. Бакалюк
36'
35'
Желтая карточка
В. Москвичев
32'
ГОЛ! 0:3!
Е. Пруцев
20'
ГОЛ! 0:2!
П. Баранов
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калугин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
71
Илья Свинов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
3-2-2-1-1
71
Свинов
36
Воропаев
3
Петрунин
65
Толстопятов
83
Лайкин
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
27
Муминов
17
Шитов
10
Максимчук
3-3-2-1-1
1
Голубев
44
Калугин
21
Бердников
22
Родионов
12
Ширяев
5
Москвичев
17
Котов
4
Баранов
21
Галиулин
11
Пруцев
25
Уридия
27
Муминов
10
Муталиев
10
Муталиев
27
Муминов
71
Свинов
1
Акмурзин
1
Акмурзин
71
Свинов
22
Бакалюк
35
Миронов
35
Миронов
22
Бакалюк
10
Максимчук
30
Данилин
30
Данилин
10
Максимчук
17
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
17
Шитов
21
Галиулин
39
Данилин
39
Данилин
21
Галиулин
11
Пруцев
2
Хубаев
2
Хубаев
11
Пруцев
22
Родионов
16
Денисов
16
Денисов
22
Родионов
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
5
Москвичев
90
Нурисов
90
Нурисов
5
Москвичев
Остались в запасе
Спартак-2
Нефтехимик
1
Антон Шитов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Данил Труханов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Спартак-2 - Нефтехимик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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