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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Спартак-2
Нефтехимик - Спартак-2: обзор матча 13 октября 2021
Нефтехимик
13.10.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
5 : 0
Завершен
Спартак-2
41'
Д. Хубаев
48'
А. Юшин
59'
М. Уридия
68'
А. Юшин
86'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Спартак-2
ГОЛ! 5:0!
А. Юшин
86'
83'
Желтая карточка
И. Голятов
Желтая карточка
В. Москвичев
80'
Замена
А. Мршуля
️️️️
М. Ширяев
77'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
71'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Емельянов
71'
ГОЛ! 4:0!
А. Юшин
68'
ГОЛ! 3:0!
М. Уридия
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Юшин
48'
Замена
Л. Потапов
️️️️
М. Шоркин
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хубаев
41'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Д. Талалай
40'
Желтая карточка
Д. Талалай
37'
28'
Замена
А. Поплевченков
️️️️
Н. Кутателадзе
27'
Красная карточка
Т. Акмурзин
21'
Замена
Н. Генчу
️️️️
Д. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
44
Николай Генчу
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Голубев
17
Котов
12
Ширяев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Москвичев
2
Хубаев
8
Талалай
99
Емельянов
7
Юшин
25
Уридия
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
97
Денисов
65
Толстопятов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
9
Оганесян
7
Шильцов
21
Мельников
23
Кутателадзе
16
Шоркин
37
Потапов
37
Потапов
16
Шоркин
12
Ширяев
20
Мршуля
20
Мршуля
12
Ширяев
99
Емельянов
21
Галиулин
21
Галиулин
99
Емельянов
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
8
Талалай
22
Дворецков
22
Дворецков
8
Талалай
23
Кутателадзе
1
Поплевченков
1
Поплевченков
23
Кутателадзе
97
Денисов
44
Генчу
44
Генчу
97
Денисов
Остались в запасе
Нефтехимик
Спартак-2
39
Максим Данилин
ЦФ
26
Григорий Кеваев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
10
Аслан Муталиев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
26
Григорий Кеваев
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦФ
Остались в запасе
10
Аслан Муталиев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Нефтехимик - Спартак-2
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
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