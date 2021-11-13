Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Нефтехимик
Металлург Л - Нефтехимик: обзор матча 13 ноября 2021
Металлург Л
13.11.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 2
Завершен
Нефтехимик
32'
Ю. Завезен
15'
Д. Хубаев
42'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Нефтехимик
90'
+1
Замена
Н. Калугин
️️️️
К. Родионов
90'
+1
Замена
А. Котик
️️️️
А. Юшин
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
Ю. Завезен
82'
Замена
Н. Иванников
️️️️
Г. Киселев
81'
74'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
В. Галиулин
72'
Желтая карточка
В. Галиулин
Желтая карточка
А. Овчинников
65'
Замена
А. Овчинников
️️️️
Д. Поярков
58'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
М. Яковлев
58'
Замена
Д. Иканович
️️️️
М. Матюша
46'
Желтая карточка
Р. Войдель
43'
42'
ГОЛ! 1:2!
А. Юшин
ГОЛ! 1:1!
Ю. Завезен
32'
30'
Замена
Д. Талалай
️️️️
В. Москвичев
27'
Желтая карточка
М. Шоркин
Желтая карточка
Г. Киселев
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хубаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
78
Геннадий Киселев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
3-4-1-2
13
Матюша
64
Баульчев
4
Редькович
3
Иваньков
20
Войдель
25
Поярков
70
Арустамян
22
Завезен
18
Яковлев
78
Киселев
48
Кутьин
3-3-3-1
1
Голубев
22
Родионов
12
Ширяев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Москвичев
17
Котов
2
Хубаев
99
Емельянов
21
Галиулин
7
Юшин
18
Яковлев
15
Шаповалов
15
Шаповалов
18
Яковлев
13
Матюша
1
Иканович
1
Иканович
13
Матюша
78
Киселев
7
Иванников
7
Иванников
78
Киселев
25
Поярков
10
Овчинников
10
Овчинников
25
Поярков
22
Завезен
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
22
Завезен
22
Родионов
44
Калугин
44
Калугин
22
Родионов
21
Галиулин
22
Дворецков
22
Дворецков
21
Галиулин
5
Москвичев
8
Талалай
8
Талалай
5
Москвичев
7
Юшин
9
Котик
9
Котик
7
Юшин
Остались в запасе
Металлург Л
Нефтехимик
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
39
Максим Данилин
ЦФ
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Павел Баранов
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Металлург Л - Нефтехимик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Нефтехимик
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+