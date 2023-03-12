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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Нефтехимик
Велес - Нефтехимик: обзор матча 12 марта 2023
Велес
12.03.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Нефтехимик
22'
А. Бацуев
28'
Г. Саркисян
32'
Н. Калугин (АГ)
54'
Г. Саркисян
9'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Нефтехимик
Замена
Л. Герчиков
️️️️
В. Почивалин
79'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
78'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
А. Бацуев
69'
60'
Желтая карточка
В. Москвичев
59'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Бердников
ГОЛ! 4:1!
Г. Саркисян
54'
46'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
46'
Замена
С. Джамилов
️️️️
К. Базелюк
46'
Замена
Б. Зорин
️️️️
Н. Калугин
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Н. Калугин
32'
31'
Замена
Р. Денисов
️️️️
М. Барсов
ГОЛ! 2:1!
Г. Саркисян
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Бацуев
22'
14'
Красная карточка
Ф. Дворецков
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Косаревский
19
Бокоев
2
Михайленко
79
Бадоев
13
Почивалин
95
Бацуев
40
Безчаснюк
18
Кабахидзе
9
Песиков
97
Самылин
99
Саркисян
4-2-2-2
96
Обухов
16
Шоркин
44
Калугин
21
Бердников
17
Котов
5
Москвичев
83
Лайкин
22
Дворецков
21
Галиулин
14
Барсов
10
Базелюк
95
Бацуев
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
95
Бацуев
13
Почивалин
68
Герчиков
68
Герчиков
13
Почивалин
14
Барсов
16
Денисов
16
Денисов
14
Барсов
44
Калугин
5
Зорин
5
Зорин
44
Калугин
10
Базелюк
7
Джамилов
7
Джамилов
10
Базелюк
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
21
Бердников
2
Ситдиков
2
Ситдиков
21
Бердников
Остались в запасе
Велес
Нефтехимик
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
1
Андрей Голубев
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Велес - Нефтехимик
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Сергей Ядров (Калининград)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Авангард
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