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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Велес
Нефтехимик - Велес: обзор матча 02 мая 2021
Нефтехимик
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
2 : 0
Завершен
Велес
2'
М. Уридия
12'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Велес
Замена
М. Яковлев
️️️️
Ф. Первушин
90'
+2
Замена
М. Канаев
️️️️
Д. Кленкин
89'
88'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Кахидзе
83'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
А. Осипов
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
81'
Замена
И. Петров
️️️️
Д. Хубаев
77'
72'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
К. Родионов
70'
Замена
М. Майга
️️️️
А. Федчук
67'
Желтая карточка
А. Федчук
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Юшин
56'
Желтая карточка
А. Юшин
49'
12'
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
12'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
4-1-3-1-1
18
Исупов
37
Потапов
12
Ширяев
44
Калугин
14
Первушин
16
Денисов
21
Галиулин
4
Кленкин
2
Хубаев
7
Юшин
25
Уридия
3-3-2-2
13
Косаревский
3
Ботака-Иобома
20
Малания
22
Родионов
24
Кахидзе
5
Осипов
17
Котов
21
Галоян
10
Кирсанов
11
Н'Диайе
10
Федчук
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
14
Первушин
18
Яковлев
18
Яковлев
14
Первушин
7
Юшин
2
Ситдиков
2
Ситдиков
7
Юшин
4
Кленкин
17
Канаев
17
Канаев
4
Кленкин
2
Хубаев
10
Петров
10
Петров
2
Хубаев
5
Осипов
6
Фищенко
6
Фищенко
5
Осипов
10
Федчук
8
Майга
8
Майга
10
Федчук
24
Кахидзе
4
Елисеев
4
Елисеев
24
Кахидзе
22
Родионов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
22
Родионов
Остались в запасе
Нефтехимик
Велес
69
Максим Артемчук
ЦФ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Остались в запасе
69
Максим Артемчук
ЦФ
21
Ильдар Алекперов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Статистика матча Нефтехимик - Велес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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