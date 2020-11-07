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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Нефтехимик
Велес - Нефтехимик: обзор матча 07 ноября 2020
Велес
07.11.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 1
Завершен
Нефтехимик
15'
А. Галоян
56'
Д. Малания (П)
89'
Н. Кирсанов
43'
И. Петров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Нефтехимик
ГОЛ! 3:1!
Н. Кирсанов
89'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
83'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
80'
76'
Замена
М. Канаев
️️️️
Д. Кленкин
74'
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Семенов
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Малания
56'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Максименко
46'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
М. Майга
46'
46'
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Ширяев
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Петров
Желтая карточка
А. Максименко
42'
Желтая карточка
П. Котов
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Галоян
15'
14'
Замена
В. Исупов
️️️️
А. Котик
12'
Красная карточка
А. Голубев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
99
Владимир Грачев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-3-2-1
93
Городовой
17
Котов
3
Ботака-Иобома
20
Малания
24
Кахидзе
5
Осипов
8
Майга
6
Фищенко
21
Галоян
9
Максименко
21
Баев
3-5-1-1
1
Голубев
37
Потапов
12
Ширяев
28
Семенов
2
Хубаев
21
Алекперов
4
Кленкин
10
Петров
21
Галиулин
2
Ситдиков
9
Котик
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
9
Максименко
22
Родионов
22
Родионов
9
Максименко
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
8
Майга
33
Гаракоев
33
Гаракоев
8
Майга
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
4
Кленкин
17
Канаев
17
Канаев
4
Кленкин
28
Семенов
69
Артемчук
69
Артемчук
28
Семенов
12
Ширяев
25
Уридия
25
Уридия
12
Ширяев
9
Котик
18
Исупов
18
Исупов
9
Котик
Остались в запасе
Велес
Нефтехимик
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
99
Владимир Грачев
ЦЗ
9
Саид Алиев
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
99
Владимир Грачев
ЦЗ
9
Саид Алиев
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Велес - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
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