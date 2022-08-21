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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Велес
Нефтехимик - Велес: обзор матча 21 августа 2022
Нефтехимик
21.08.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Велес
73'
М. Уридия
85'
М. Лайкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Велес
Замена
Б. Зорин
️️️️
П. Котов
88'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
Р. Безруков
86'
ГОЛ! 2:0!
М. Лайкин
85'
Замена
Р. Денисов
️️️️
В. Галиулин
84'
79'
Замена
К. Кертанов
️️️️
В. Почивалин
77'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Ф. Стаменкович
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
73'
Желтая карточка
М. Лайкин
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
57'
Желтая карточка
А. Бацуев
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Котик
46'
Замена
В. Москвичев
️️️️
И. Школик
46'
32'
Желтая карточка
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
88
Виктор Киселев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
4-4-2
96
Обухов
17
Котов
44
Калугин
12
Ширяев
21
Бердников
21
Галиулин
20
Школик
23
Безруков
2
Хубаев
25
Уридия
9
Котик
3-3-1-1
96
Кузнецов
19
Бокоев
2
Михайленко
79
Бадоев
7
Логуа
95
Бацуев
35
Прищепа
88
Киселев
11
Панюков
20
Школик
5
Москвичев
5
Москвичев
20
Школик
17
Котов
5
Зорин
5
Зорин
17
Котов
21
Галиулин
16
Денисов
16
Денисов
21
Галиулин
9
Котик
83
Лайкин
83
Лайкин
9
Котик
23
Безруков
2
Ситдиков
2
Ситдиков
23
Безруков
5
Стаменкович
4
Самуэль
4
Самуэль
5
Стаменкович
13
Почивалин
18
Кертанов
18
Кертанов
13
Почивалин
Остались в запасе
Нефтехимик
Велес
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Михаил Сальников
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
4
Павел Баранов
ЦП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Михаил Сальников
Статистика матча Нефтехимик - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев (Грозный)
Михаил Иванов (Кострома)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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