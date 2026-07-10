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«Жетысу» – «Алтай»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026

10 июля 2026 10:06
Жетысу - Алтай
11 июл. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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2.10
Победа «Жетысу»
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Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Жетысу» и «Алтай» пройдет 11 июля 2026 года в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу». Хозяева занимают девятое место с 18 очками и стабильно забивают в пяти последних матчах, однако их оборона пропускает в среднем два гола за игру. Гости расположились на 15-й строчке с 13 очками, также имеют проблемы в защите, но в последних трех матчах обязательно забивают. Обе команды нуждаются в очках, но кто сможет прервать свои неудачные серии и добиться победы в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Жетысу» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда забивает в пяти последних матчах подряд, что говорит о стабильной результативности, но при этом пропускает почти по два мяча за игру. Лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков оформил шесть голов в 18 матчах, и его взаимодействие с партнерами остается главным козырем хозяев. Домашняя поддержка и преимущество в личных встречах, включая крупную победу в Кубке 2022 года (4:0), дают «Жетысу» уверенность перед этим матчем.

«Алтай» подходит к игре с менее сбалансированными показателями: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в трех последних матчах, но при этом пропускает почти два гола за игру, что отражает слабость обороны. Лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил всего два гола в 16 матчах, что говорит о низкой индивидуальной результативности. В последней очной встрече с «Жетысу» «Алтай» сыграл вничью (3:3), но в гостях против более мотивированного соперника им будет сложно повторить этот успех.

Итоговый вывод: «Жетысу» имеет преимущество в атакующей стабильности и домашнем поле, а также успешную историю личных встреч. «Алтай» уступает в организации игры и редко побеждает на выезде. Учитывая эти факторы, победа хозяев выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Жетысу».

Форма и история личных встреч

«Жетысу» забивает в пяти последних матчах и имеет преимущество в очных встречах с «Алтаем», включая разгромную победу в Кубке 2022 года (4:0) и ничью 3:3 в последнем матче. «Алтай» же пропускает почти два гола за игру и редко побеждает на выезде. Текущая форма и домашняя поддержка делают хозяев фаворитами.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
0 : 1
11.07.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Алтай
3 : 3
20.06.2026
Жетысу

Прогноз на победителя

«Жетысу» стабильно забивает и играет при поддержке домашних трибун, тогда как «Алтай» имеет проблемы в обороне и редко побеждает в гостях. Учитывая эти факторы, победа «Жетысу» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Жетысу» с коэффициентом 2,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Жетысу» и «Алтай» состоится 11 июля 2026 года в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Жетысу» – «Алтай»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026

2.10
Победа «Жетысу»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Алтай Жетысу
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