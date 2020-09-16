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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ленинградец - Уфа
Ленинградец - Уфа: обзор матча 16 сентября 2020
Ленинградец
16.09.2020, среда, 13:00
Россия. Кубок, группа 4, 1 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
58'
Л. Бизяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ленинградец - Уфа
90'
Желтая карточка
А. Голубев
90'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Т. Жамалетдинов
90'
Замена
А. Никитин
️️️️
Н. Гиоргобиани
82'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Л. Бизяк
78'
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
Р. Казаков
️️️️
Н. Хлусов
70'
Замена
М. Петров
️️️️
И. Савицкий
70'
Желтая карточка
С. Костин
68'
68'
Замена
А. Алиев
️️️️
О. Тилль
68'
Замена
И. Безденежных
️️️️
О. Данченко
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Н. Шиков
65'
Замена
С. Николаев
️️️️
Н. Розманов
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бизяк
48'
Желтая карточка
Д. Табидзе
Замена
Р. Умаров
️️️️
Д. Лучин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
75
Иван Будачев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
39
Никита Поляков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
8
Даниил Лучин
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
94
Олег Данченко
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Ленинградец
35
Даниил Сизько
ВР
22
Максим Петров
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
4-1-2-3
75
Будачев
47
Савицкий
3
Костин
12
Пинчук
44
Баширов
17
Анисимов
39
Поляков
10
Шиков
99
Хлусов
8
Лучин
27
Розманов
4-3-1-2
40
Чернов
33
Сухов
24
Неделчару
5
Табидзе
5
Йокич
94
Данченко
18
Тилль
50
Голубев
99
Гиоргобиани
77
Бизяк
75
Жамалетдинов
47
Савицкий
22
Петров
22
Петров
47
Савицкий
27
Розманов
2
Николаев
2
Николаев
27
Розманов
99
Хлусов
6
Казаков
6
Казаков
99
Хлусов
10
Шиков
84
Воробьев
84
Воробьев
10
Шиков
8
Лучин
11
Умаров
11
Умаров
8
Лучин
99
Гиоргобиани
4
Никитин
4
Никитин
99
Гиоргобиани
75
Жамалетдинов
99
Емельянов
99
Емельянов
75
Жамалетдинов
77
Бизяк
9
Фольмер
9
Фольмер
77
Бизяк
18
Тилль
10
Алиев
10
Алиев
18
Тилль
94
Данченко
87
Безденежных
87
Безденежных
94
Данченко
Остались в запасе
Ленинградец
Уфа
35
Даниил Сизько
ВР
79
Константин Троянов
ОП
Главный тренер
Денис Бушуев
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
79
Константин Троянов
ОП
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
Главный тренер
Денис Бушуев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Ленинградец - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Нова Арена
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