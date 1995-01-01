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    Даниил Лучин

    #8 | Нападающий
    Имя Даниил
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Лучин
    Состав Без клуба
    Родной город Петрозаводск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 1999 (23 года)
    Рост 177
    Вес 68
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