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    Даниил Лучин - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Даниил
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Лучин
    Состав Без клуба
    Родной город Петрозаводск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 1999 (23 года)
    Рост 177
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ленинградец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2020 1' -46' Ленинградец (Санкт-Петербург) 0:1 Уфа (Уфа)
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