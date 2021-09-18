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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Динамо-Брест - Славия-Мозырь: обзор матча 18 сентября 2021
Динамо-Брест
18.09.2021, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
5'
В. Жук
21'
Ф. Нар
79'
Ф. Нар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Славия-Мозырь
88'
Замена
Y. Nedashkovskiy
️️️️
Ф. Нар
85'
Желтая карточка
И. Тимонюк
81'
Желтая карточка
К. Дрош
79'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Нар
Пас отдал
Н. Мельников
75'
Замена
И. Руцкий
️️️️
В. Малькевич
Желтая карточка
С. Беленький
62'
Замена
V. Zhurnevich
️️️️
S. Shapoval
60'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
55'
55'
Замена
А. Петренко
️️️️
В. Жук
49'
Желтая карточка
А. Альшаник
Замена
В. Потороча
️️️️
В. Милютин
46'
45'
Желтая карточка
В. Жук
Замена
С. Лынько
️️️️
А. Шестюк
32'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
30'
Желтая карточка
В. Милютин
26'
21'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Нар
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Жук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
8
Евгений Барсуков
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо-Брест
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
Славия-Мозырь
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
3-2-5
25
Степанов
93
Милютин
32
Ясюкевич
21
Слабашевич
26
Тихоновский
23
Олехнович
9
Шестюк
0
55
Аффи
19
Беленький
99
Юдчиц
2-2-1-4
16
44
Тимонюк
44
Малькевич
6
Дрош
18
Жук
27
Есин
28
Бугулов
10
Альшаник
7
Нар
8
Барсуков
0
99
99
0
93
Милютин
96
Потороча
96
Потороча
93
Милютин
9
Шестюк
89
Лынько
89
Лынько
9
Шестюк
7
Нар
0
0
7
Нар
44
Малькевич
19
Руцкий
19
Руцкий
44
Малькевич
18
Жук
34
Петренко
34
Петренко
18
Жук
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
45
Илья Москаленчик
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Raevskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
91
Ruslan Qurbanov
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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