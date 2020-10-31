Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Славия-Мозырь - Динамо-Брест: обзор матча 31 октября 2020
Славия-Мозырь
31.10.2020, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
79'
С. Шестиловский
89'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Динамо-Брест
89'
ГОЛ! 1:1!
П. Савицкий
83'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Д. Тве
81'
Желтая карточка
E. Khacheridi
81'
Желтая карточка
A. Milevsky
Желтая карточка
I. Tlupov
81'
ГОЛ! 1:0!
С. Шестиловский
79'
Замена
I. Tlupov
️️️️
D. Tetteh
77'
75'
Желтая карточка
Д. Тве
Желтая карточка
А. Чухлей
73'
73'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
О. Веретило
66'
Желтая карточка
О. Веретило
58'
Замена
A. Milevsky
️️️️
П. Седько
Замена
А. Чухлей
️️️️
G. Ratto Canziani
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
33
Marko Stojanović
ЦФ
0
I. Tlupov
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Динамо-Брест
0
M. Vitus
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
9
Sergey Krivets
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
3-2-2-3
84
8
Пантя
0
44
Шестиловский
5
Потапов
44
Тимонюк
99
Шевченко
18
Жук
7
Нар
70
80
4-1-2-1-2
1
Игнатович
20
Веретило
34
15
Кики
2
Печенин
15
Кисляк
55
Нойок
2
Тве
26
Седько
62
Гордейчук
10
Лаптев
70
0
0
70
80
20
Чухлей
20
Чухлей
80
20
Веретило
77
Юзепчук
77
Юзепчук
20
Веретило
26
Седько
0
0
26
Седько
2
Тве
88
Савицкий
88
Савицкий
2
Тве
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
16
Данила Сокол
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
33
Marko Stojanović
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
8
Евгений Барсуков
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
20
Максим Ковальчук
ОП
0
M. Vitus
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
33
Marko Stojanović
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
8
Евгений Барсуков
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
Остались в запасе
20
Максим Ковальчук
ОП
0
M. Vitus
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо-Брест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«МЛ Витебск» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Высшая лига: шансы «МЛ Витебск» и «Славии-Мозырь» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозыря» и «Барановичей» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Динамо-Бреста» и «Витебска» на победу в матче 27-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+