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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Динамо-Брест - Славия-Мозырь: обзор матча 30 августа 2024
Динамо-Брест
30.08.2024, пятница, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
10'
В. Лях
45'
В. Лях
53'
А. Свирепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Славия-Мозырь
88'
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Ковалевич
81'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
А. Оладойе
81'
77'
Замена
В. Бондаренко
️️️️
В. Полоз
77'
Замена
А. Джигеро
️️️️
Д. Ома Ада
Замена
И. Черняк
️️️️
М. Гордейчук
68'
Замена
А. Вакулич
️️️️
М. Касараб
68'
60'
Замена
А. Батищев
️️️️
M. Khachatryan
Желтая карточка
В. Лях
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Свирепа
Пас отдал
Г. Барковский
53'
ГОЛ! 2:0!
В. Лях
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Лях
Пас отдал
S. Essono
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
88
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
90
Иван Грудько
ЦФ
3-4-2-1
16
Козакевич
15
Касараб
33
Рахманов
87
23
Лях
7
Свирепа
4
Оладойе
88
21
Ковалевич
62
Гордейчук
11
Барковский
3-2-1-3-1
1
Козлов
31
Залеский
25
Широбоков
12
Иванов
6
Кузнецов
10
Сазончик
58
99
Ада
13
Полоз
17
Котляров
31
Соловей
15
Касараб
24
Вакулич
24
Вакулич
15
Касараб
4
Оладойе
23
Олехнович
23
Олехнович
4
Оладойе
21
Ковалевич
15
Орешкевич
15
Орешкевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
22
Черняк
22
Черняк
62
Гордейчук
58
9
Батищев
9
Батищев
58
13
Полоз
8
Бондаренко
8
Бондаренко
13
Полоз
99
Ада
49
Джигеро
49
Джигеро
99
Ада
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
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