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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Динамо-Брест - Славия-Мозырь: обзор матча 17 сентября 2022
Динамо-Брест
17.09.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
83'
И. Колпачук
11'
Э. Эссого
24'
В. Потороча
80'
Г. Жердев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Славия-Мозырь
Желтая карточка
А. Шестюк
87'
86'
Желтая карточка
Е. Барсуков
84'
Замена
А. Петренко
️️️️
Э. Эссого
ГОЛ! 1:3!
И. Колпачук
Пас отдал
А. Шестюк
83'
80'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жердев
Пас отдал
Г. Бугулов
Желтая карточка
В. Ясюкевич
79'
79'
Замена
В. Жук
️️️️
И. Руцкий
68'
Замена
В. Есин
️️️️
А. Альшаник
Замена
А. Шестюк
️️️️
М. Артемчук
67'
62'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
А. Чухлей
53'
Желтая карточка
А. Чухлей
24'
ГОЛ! 0:2!
В. Потороча
Пас отдал
Г. Жердев
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эссого
Пас отдал
В. Потороча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
69
Максим Артемчук
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Славия-Мозырь
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
10
Евгений Земко
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
16
Данила Сокол
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
10
Глеб Жердев
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Козакевич
5
Мирошников
32
Ясюкевич
59
Колпачук
2
Шемрук
99
Юдчиц
23
Олехнович
89
Лынько
37
Цепенков
62
Гордейчук
69
Артемчук
4-2-5
20
Чухлей
28
Бугулов
44
Шестиловский
10
Альшаник
10
Земко
11
Ловец
16
Сокол
11
Эссого
19
Руцкий
10
Жердев
96
Потороча
69
Артемчук
9
Шестюк
9
Шестюк
69
Артемчук
10
Альшаник
27
Есин
27
Есин
10
Альшаник
19
Руцкий
18
Жук
18
Жук
19
Руцкий
20
Чухлей
8
Барсуков
8
Барсуков
20
Чухлей
11
Эссого
34
Петренко
34
Петренко
11
Эссого
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
Главный тренер
Андрей Прокопюк
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Главный тренер
Михаил Мартинович
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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