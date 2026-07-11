Матч 1 тура Первой лиги России между «Шинник» и «Сочи» пройдет 12 июля 2026 года в Ярославле. Хозяева подходят к старту сезона с впечатляющей серией – они не проигрывают в 12 последних матчах Первой лиги и забивают в семи последних, но их соперник, недавний участник РПЛ, обладает мощной атакой – 12 голов в пяти последних встречах. Сможет ли ярославская команда продолжить свою беспроигрышную серию и дать бой фавориту, или «Сочи» возьмет свое за счет более высокого класса и опыта игры на уровне выше?

Кто победит в матче

«Шинник» подходит к игре с надежной обороной: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в 12 последних матчах Первой лиги, что говорит о стабильности и умении добиваться результата. В товарищеских встречах ярославцы сыграли вничью с «Текстильщиком» (1:1) и «ЦСКА» (1:1), что подтверждает их способность держать удар даже против более именитых соперников. В очных встречах с «Сочи» у «Шинника» нет явного преимущества – одна победа, одно поражение и три ничьи в пяти последних матчах, но домашняя поддержка может стать решающим фактором.

«Сочи» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда, недавно выступавшая в РПЛ, провела хорошие товарищеские матчи, разгромив «СКА Хабаровск» (4:2) и сыграв вничью с «Арсеналом Тула» (3:3). Однако их оборона выглядит уязвимой, что может дать шанс «Шиннику» на домашнем поле. В очных встречах с ярославцами «Сочи» не имеет явного преимущества, но их класс и атакующий потенциал делают их фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: «Сочи» имеет преимущество в атакующей мощи и опыте выступлений в РПЛ, но «Шинник» отличается стабильностью и длительной беспроигрышной серией. Учитывая, что обе команды имеют шансы, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей за счет индивидуального мастерства, хотя хозяева способны дать бой. Наш прогноз – победа «Сочи».

Форма и история личных встреч

«Шинник» не проигрывает в 12 последних матчах Первой лиги и забивает в семи последних, тогда как «Сочи» демонстрирует мощную атаку, но пропускает почти два гола за игру. В очных встречах команды обмениваются результатами – одна победа у каждой и три ничьи в пяти последних матчах, что говорит о примерном равенстве сил. Однако текущая форма «Сочи» и их опыт игры в РПЛ дают им небольшое преимущество.

Прогноз на победителя

«Сочи» имеет более мощную атаку и опыт выступлений на более высоком уровне, тогда как «Шинник» силен в организации игры, но уступает в классе. Учитывая эти факторы, победа «Сочи» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Сочи» с коэффициентом 1,86. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Шинник» и «Сочи» состоится 12 июля 2026 года в Ярославле и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.