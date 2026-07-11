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Шинник – Сочи: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

11 июля 2026 8:58
Шинник - Сочи
12 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа «Сочи»
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Шинник» и «Сочи» пройдет 12 июля 2026 года в Ярославле. Хозяева подходят к старту сезона с впечатляющей серией – они не проигрывают в 12 последних матчах Первой лиги и забивают в семи последних, но их соперник, недавний участник РПЛ, обладает мощной атакой – 12 голов в пяти последних встречах. Сможет ли ярославская команда продолжить свою беспроигрышную серию и дать бой фавориту, или «Сочи» возьмет свое за счет более высокого класса и опыта игры на уровне выше?

Кто победит в матче

«Шинник» подходит к игре с надежной обороной: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда не проигрывает в 12 последних матчах Первой лиги, что говорит о стабильности и умении добиваться результата. В товарищеских встречах ярославцы сыграли вничью с «Текстильщиком» (1:1) и «ЦСКА» (1:1), что подтверждает их способность держать удар даже против более именитых соперников. В очных встречах с «Сочи» у «Шинника» нет явного преимущества – одна победа, одно поражение и три ничьи в пяти последних матчах, но домашняя поддержка может стать решающим фактором.

«Сочи» подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда, недавно выступавшая в РПЛ, провела хорошие товарищеские матчи, разгромив «СКА Хабаровск» (4:2) и сыграв вничью с «Арсеналом Тула» (3:3). Однако их оборона выглядит уязвимой, что может дать шанс «Шиннику» на домашнем поле. В очных встречах с ярославцами «Сочи» не имеет явного преимущества, но их класс и атакующий потенциал делают их фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: «Сочи» имеет преимущество в атакующей мощи и опыте выступлений в РПЛ, но «Шинник» отличается стабильностью и длительной беспроигрышной серией. Учитывая, что обе команды имеют шансы, наиболее вероятным исходом выглядит победа гостей за счет индивидуального мастерства, хотя хозяева способны дать бой. Наш прогноз – победа «Сочи».

Форма и история личных встреч

«Шинник» не проигрывает в 12 последних матчах Первой лиги и забивает в семи последних, тогда как «Сочи» демонстрирует мощную атаку, но пропускает почти два гола за игру. В очных встречах команды обмениваются результатами – одна победа у каждой и три ничьи в пяти последних матчах, что говорит о примерном равенстве сил. Однако текущая форма «Сочи» и их опыт игры в РПЛ дают им небольшое преимущество.

Личные встречи
25% (4)
50% (8)
25% (4)
16
Забитых мячей
16
1
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
2 : 2
12.07.2026
Сочи
Россия. Первая лига, 25 тур
Сочи
1 : 2
23.03.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 4 тур
Шинник
0 : 2
04.08.2024
Сочи
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шинник
0 : 0
25.09.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 37 тур
Сочи
0 : 0
19.05.2019
Шинник
Россия. ФНЛ, 19 тур
Шинник
1 : 1
28.10.2018
Сочи
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сочи
0 : 0
31.03.2018
Шинник
Россия. ФНЛ, 12 тур
Шинник
1 : 2
06.09.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
2 : 1
22.11.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
1 : 1
03.08.2014
Шинник
Россия. ФНЛ, 27 тур
Шинник
0 : 1
16.03.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 0
12.08.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
1 : 0
13.05.2013
Сочи
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
3 : 1
15.10.2012
Шинник
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Шинник
0 : 0
03.11.2010
Сочи
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Сочи
2 : 5
09.07.2010
Шинник
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
26
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-2-1-2
51
Митров
23
Чистяков
62
Карпов
27
Черный
2
Косогоров
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
10
Гонгапшев
88
Миронов
3-3-3-1
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
3
Солдатенков
28
Магаль
5
Осипов
17
Макарчук
29
Ежов
6
Кузьмин
8
Игнатов
9
Федоров
64
Ланин
53
Котин
53
Котин
64
Ланин
10
Гонгапшев
7
Антонов
7
Антонов
10
Гонгапшев
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
15
Самойлов
20
Мартовой
20
Мартовой
15
Самойлов
11
Порохов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
11
Порохов
28
Магаль
13
Калинин
13
Калинин
28
Магаль
6
Кузьмин
18
Кайнов
18
Кайнов
6
Кузьмин
29
Ежов
97
Пасевич
97
Пасевич
29
Ежов
9
Федоров
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Федоров
Остались в запасе
Шинник
Сочи
95
Денис Вамбольт
ВР
26
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Главный тренер
Денис Бояринцев
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
26
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прогноз на победителя

«Сочи» имеет более мощную атаку и опыт выступлений на более высоком уровне, тогда как «Шинник» силен в организации игры, но уступает в классе. Учитывая эти факторы, победа «Сочи» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Сочи» с коэффициентом 1,86. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Шинник» и «Сочи» состоится 12 июля 2026 года в Ярославле и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

Шинник – Сочи: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

1.86
Победа «Сочи»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Сочи Шинник
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14.07.2026
22:00
3.20
Чемпионат мира, 1/2 финала
Франция - Испания
Ничья
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