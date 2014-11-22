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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сочи
Шинник - Сочи: обзор матча 22 ноября 2014
Шинник
22.11.2014, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
20'
С. Самодин
56'
С. Самодин
42'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сочи
78'
Желтая карточка
А. Петухов
Замена
А. Щадин
️️️️
Н. Маляров
73'
Желтая карточка
Е. Гапон
71'
Желтая карточка
А. Ламанж
66'
ГОЛ! 2:1!
С. Самодин
56'
46'
Замена
С. Матяш
️️️️
Р. Умаров
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Андреев
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
11
Никита Андреев
ЦФ
20
Иван Подоляк
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Антон Апатин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-3-2-2
1
Малышев
33
Гапон
33
Ламанж
76
Стешин
7
Маляров
56
Гриднев
10
Рылов
57
Деобальд
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
22
Самодин
3-2-2-1-2
13
Панов
3
Гаджибеков
5
Пискунов
19
Чернухин
10
Матрахов
19
Солнцев
84
Воробьев
31
Рогов
77
Андреев
11
Умаров
11
Петухов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
7
Маляров
92
Щадин
92
Щадин
7
Маляров
11
Умаров
10
Матяш
10
Матяш
11
Умаров
Остались в запасе
Шинник
Сочи
11
Никита Андреев
ЦФ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
11
Никита Андреев
ЦФ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Остались в запасе
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Шинник - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Шинник
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