Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Игорь Горбатенко
Игорь Горбатенко
Завершил карьеру
13 февраля 1989 (37), Белгород
#23 | Полузащитник
173 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Спартака» потерял сознание во время матча в Медиалиге
2025.05.17 20:42
1
Фото
Экс-спартаковец будет играть за «Матч ТВ»
2024.04.21 15:17
1
Тульский «Арсенал» может отдать в аренду шесть игроков
2021.01.07 19:23
2
Бурлак, Сокол, Горбатенко – в основе «Арсенала» на матч с «Ростовом»; Бабурин, Байрамян, Хашимото сыграют у гостей
2020.09.27 12:51
1
Вилена, Берг, Ари – в основе «Краснодара» на матч с «Арсеналом»; Ломовицкий, Горбатенко, Ткачев выйдут у гостей
2019.09.29 18:13
3
Комбаров, Горбатенко, Ломовицкий – в основе «Арсенала» на матч с «Уралом»; Бавин, Эль Кабир, Панюков сыграют у гостей
2019.09.22 15:26
1
Фото
Айртон, Фернандес, Еременко и Дзюба – в сборной 20-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.03.20 14:27
10
Горбатенко извинился перед Кучаевым за разрыв крестообразных связок
2018.05.07 22:03
6
Божович: «Чтобы не удалили Горбатенко, надо было менять судью»
2018.04.22 16:09
10
Горбатенко одобрил приглашение Божовича в Тулу
2017.11.13 10:29
1
Горбатенко: «Кирьяков поставил задачу «Арсеналу» остаться в Премьер-лиге»
2017.02.02 08:18
1
Игбун и Фатай в стартовом составе «Уфы» в матче против тульского «Арсенала»
2016.10.30 14:12
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
3
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
1
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
14
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+