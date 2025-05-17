Экс-игрок «Спартака» потерял сознание во время матча в Медиалиге

Бывший полузащитник «Спартака», тульского «Арсенала» и других российских клубов Игорь Горбатенко, выступающий за медиаклуб «Рома», потерял сознание в игре Медиалиги против Fight Nights.
После основного времени, перед серией буллиталити, 36-летний хавбек направился к воротам, а затем лег на газон. Горбатенко в тот момент был в сознании и улыбался. Однако позже к игроку «Ромы» подбежали медики и начали оказывать помощь.
Вратарь Fight Nights Василий Лукичев поначалу не понял, что Горбатенко стало плохо. «Подошел, поздоровались. Потом он упал, я думал, что прикалывается», – сказал голкипер.
Позже Горбатенко поднялся на ноги и в сопровождении врачей покинул поле.
Видео эпизода можно посмотреть на странице «Медиафутбол на Спортсе»» в соцсети VK.
- 36-летний полузащитник не играл на профессиональном уровне с лета 2022 года, после расторжения контракта с «Арсеналом».
- В 2006 году Горбатенко побеждал со сборной России на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет.
Источник: Спортс''