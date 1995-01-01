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    Тульский «Арсенал» может отдать в аренду шесть игроков

    Тульский «Арсенал» рассматривает возможность ухода в аренду шестерых футболистов во время зимнего трансферного окна.

    Клуб на правах аренды могут покинуть Кирилл Комбаров, Роман Минаев, Валерий Громыко, Юрий Ковалев, Сергей Ткачев и Игорь Горбатенко. При этом уход двух последних маловероятен.

    • По итогам 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в РПЛ.
    • Первый матч после зимней паузы туляки проведут с «Зенитом». Матч Кубка России состоится 20 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Тульские новости»

    Тульское информационное агентство. В твиттере, инстаграме и ВКонтакте на его аккаунты суммарно подписаны почти 57 тысяч человек.

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