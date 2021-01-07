Тульский «Арсенал» может отдать в аренду шесть игроков

Тульский «Арсенал» рассматривает возможность ухода в аренду шестерых футболистов во время зимнего трансферного окна.
Клуб на правах аренды могут покинуть Кирилл Комбаров, Роман Минаев, Валерий Громыко, Юрий Ковалев, Сергей Ткачев и Игорь Горбатенко. При этом уход двух последних маловероятен.
- По итогам 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в РПЛ.
- Первый матч после зимней паузы туляки проведут с «Зенитом». Матч Кубка России состоится 20 февраля.
Источник: «Тульские новости»
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