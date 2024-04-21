Экс-спартаковец будет играть за «Матч ТВ»

Медийная команда «Матч ТВ» сообщила о подписании бывшего полузащитника «Спартака» Игоря Горбатенко.

«Игорь – нереальный универсал, за карьеру сыграл на 9 позициях! Конечно, в основном он зажигал в центре поля и творил впереди. Так, к примеру, на победном Евро-2006 по юниорам Горбатенко забил решающий гол Люксембургу в 1/4 финала.

Уничтожение «Локо» и «Уфы», спасение с «Динамо» в 2019 и космическая связка с Дзюбой – великие хайлайты Игоря в РПЛ. Мы уверены, что Горбатенко прекрасно помнит тульский стадион. Узнали, что играем в Туле 4 мая с «Броуками» – подписали местную легенду!» – написала пресс-служба «Матч ТВ».