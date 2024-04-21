Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Экс-спартаковец будет играть за «Матч ТВ»

    Медийная команда «Матч ТВ» сообщила о подписании бывшего полузащитника «Спартака» Игоря Горбатенко.

    «Игорь – нереальный универсал, за карьеру сыграл на 9 позициях! Конечно, в основном он зажигал в центре поля и творил впереди. Так, к примеру, на победном Евро-2006 по юниорам Горбатенко забил решающий гол Люксембургу в 1/4 финала.

    Уничтожение «Локо» и «Уфы», спасение с «Динамо» в 2019 и космическая связка с Дзюбой – великие хайлайты Игоря в РПЛ. Мы уверены, что Горбатенко прекрасно помнит тульский стадион. Узнали, что играем в Туле 4 мая с «Броуками» – подписали местную легенду!» – написала пресс-служба «Матч ТВ».

    • 35-летний Горбатенко не играл с 2022 года, когда покинул тульский «Арсенал».
    • Именно за туляков Игорь провел больше всего матчей в карьере.
    • Команду «Матч ТВ» тренирует комментатор Константин Генич.

    Новости по теме
    Широков сказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке» 3
    Мостовой ответил, кто фаворит в матче «Ростов» – «Спартак» 2
    Бывший советник Федуна назвал команду, которую достоин тренировать Абаскаль 1
    Источник: телеграм-канал команды «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1713709588
    Вообще-то он большее количество игр в карьере провел за Тулу 115, но раз был в Спартаке и сыграл там 6 матчей все же экс-спартаковец.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+