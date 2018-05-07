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    Горбатенко извинился перед Кучаевым за разрыв крестообразных связок

    Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал повреждение полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

    Игроки столкнулись в матче 29 тура чемпионата России (победа ЦСКА со счетом 5:0). Футболист московского клуба порвал связки левого колена.

    «Я сам не понял, как произошло столкновение. Был игровой момент, до конца шли и я, и Кучаев.

    Жаль, что случилась такая тяжелая травма. Никакого умысла у меня не было.

    Хотел бы извиниться перед Константином и пожелать ему здоровья», – сказал хавбек.

    Срок восстановления 20-летнего футболиста на данный момент неизвестен.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2018 22:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +370

      splint1989 8 мая 2018, 12:55

      Вы эпизод видели вообще??? Травма не из-за чего, там ни грубости ни умысла не было, просто стечение обстоятельств, можно сказать не повезло, поэтому винить Горбатенко, в данном эпизоде, глупо

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2018, 11:32

      Горбатенко извинился за порванные кресты К.Кучаеву. Горбатенко, безголовый коновал. Константин, ЗДОРОВЬЯ!!!

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 мая 2018, 08:03

      Горбатенко производит впечатление раздетого хоккеиста. Он и с Зенитом напросился своей неуместной ретивостью.Опасен этот дровосек для техничных футболистов.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 8 мая 2018, 00:32

      кучаеву - скорейшего выздоровления...всё правильно, в любом эпизоде надо бороться до конца - это спорт...

      1
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 мая 2018, 22:52

      6-0 же. Вы нормальные? Че пишите? Следите вообще или нет? Кучаеву скорейшего выздоровления!

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 мая 2018, 22:16

      Очень обидно. В такой игре сломаться, в которой, казалось бы, доигрывай матч в пол силы. Надеюсь, после возвращения продолжит еще сильнее прогрессировать!

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