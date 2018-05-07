Горбатенко извинился перед Кучаевым за разрыв крестообразных связок

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал повреждение полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

Игроки столкнулись в матче 29 тура чемпионата России (победа ЦСКА со счетом 5:0). Футболист московского клуба порвал связки левого колена.

«Я сам не понял, как произошло столкновение. Был игровой момент, до конца шли и я, и Кучаев.

Жаль, что случилась такая тяжелая травма. Никакого умысла у меня не было.

Хотел бы извиниться перед Константином и пожелать ему здоровья», – сказал хавбек.

Срок восстановления 20-летнего футболиста на данный момент неизвестен.