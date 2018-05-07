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    ЦСКА: «У Кучаева – разрыв крестообразной связки левого колена»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустит длительное время из-за травмы, полученной в матче 29 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

    Сегодня 20-футболист прошел медицинское обследование, подтвердившее первоначальный диагноз – полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время хавбек армейцев будет прооперирован. Сроки восстановления станут известны позже.

    В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 34 встречах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.05.2018 12:43
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 8 мая 2018, 08:09

      Вот же невезуха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 мая 2018, 06:25

      Чем ближе ЧМ тем тревожней новости. Здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 7 мая 2018, 23:13

      в последнее время игроки все чаще рвут кресты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 7 мая 2018, 22:07

      Жаль, только раскрываться начал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 18:20

      очень плохо, худшие подозрения видимо подтвердились. здоровья!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 мая 2018, 16:44

      что за год? год крестов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 мая 2018, 16:12

      Жаль,парнишка освоился в этом году,стал прибавлять.Выздоравливай на 100%,Константин !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > yorgenbarenz 7 мая 2018, 16:15

      Даже добавить нечего!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 мая 2018, 14:42

      Какая-то эпидемия крестов в этом сезоне(((
      Кучаеву - здоровья и скорейшего восстановления!

      5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:41

      Жаль,Здоровья.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Мурашов 7 мая 2018, 13:55

      Эх, Костя, Костя.... спасибо тов. Горбатенко из Арсенала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      vsolon > ZenitGunner 7 мая 2018, 16:16

      в Англии нагрузки по более.но там не так часто рвут кресты как у нас

      0
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред > ZenitGunner 7 мая 2018, 16:31

      Он ему в колено со всего маху въехал, что оно в обратную сторону выгнулось, тут связка из титана должна быть чтобы выдержать такое!

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