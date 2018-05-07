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  • ЦСКА: «У Кучаева – разрыв крестообразной связки левого колена»

ЦСКА: «У Кучаева – разрыв крестообразной связки левого колена»

7 мая 2018, 12:43
25

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустит длительное время из-за травмы, полученной в матче 29 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

Сегодня 20-футболист прошел медицинское обследование, подтвердившее первоначальный диагноз – полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время хавбек армейцев будет прооперирован. Сроки восстановления станут известны позже.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 34 встречах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Andrey160268
1525687491
Искренне желаю здоровья Константину! Таких футболистов среди нынешней молодежи очень мало.
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cska-62
1525687661
Здоровья и скорейшего возвращения в строй! Всё ещё впереди, Костя!
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Nerlinger
1525687708
Очень жаль! Здоровья и Удачи!!!
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Obojaemiy
1525688440
Давай дружище поправляйся!! Все будет отлично!
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turist82
1525688877
Скорейшего выздоровления пожелаю!
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Жёлто-синий
1525688892
Чёт частенько у наших связки рвуца
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zigbert
1525693261
Жаль,Здоровья.
Ответить
mialkov
1525693333
Какая-то эпидемия крестов в этом сезоне((( Кучаеву - здоровья и скорейшего восстановления!
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yorgenbarenz
1525698768
Жаль,парнишка освоился в этом году,стал прибавлять.Выздоравливай на 100%,Константин !
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OfaZavr
1525706448
очень плохо, худшие подозрения видимо подтвердились. здоровья!
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