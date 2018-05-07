ЦСКА: «У Кучаева – разрыв крестообразной связки левого колена»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев пропустит длительное время из-за травмы, полученной в матче 29 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

Сегодня 20-футболист прошел медицинское обследование, подтвердившее первоначальный диагноз – полный разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время хавбек армейцев будет прооперирован. Сроки восстановления станут известны позже.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 34 встречах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.