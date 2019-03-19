Айртон, Фернандес, Еременко и Дзюба – в сборной 20-го тура РПЛ по версии Whoscored

Ригони и Бариоса нет, а Дзюбу каким ветром занесло в сборную тура ?
Статистический портал Whoscored опубликовал команду 20-го тура РПЛ.
В сборную недели вошли По два футболиста из «Крыльев Советов» и «Ростова» и по одному игроку «Локомотива», «Ахмата», «Спартака», ЦСКА, «Арсенала», «Зенита» и «Оренбурга».
Вратарь: Гилерме («Локомотив»).
Защитники: Георгий Зотов («Крылья Советов»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Заурбек Плиев («Ахмат»), Айртон Лукас («Спартак»).
Полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Горбатенко («Арсенал»), Роман Еременко («Ростов»), Максим Канунников («Крылья Советов»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Оренбург»).