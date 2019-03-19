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    Айртон, Фернандес, Еременко и Дзюба – в сборной 20-го тура РПЛ по версии Whoscored

    Статистический портал Whoscored опубликовал команду 20-го тура РПЛ.

    В сборную недели вошли По два футболиста из «Крыльев Советов» и «Ростова» и по одному игроку «Локомотива», «Ахмата», «Спартака», ЦСКА, «Арсенала», «Зенита» и «Оренбурга».

    Вратарь: Гилерме («Локомотив»).

    Защитники: Георгий Зотов («Крылья Советов»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Заурбек Плиев («Ахмат»), Айртон Лукас («Спартак»).

    Полузащитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Горбатенко («Арсенал»), Роман Еременко («Ростов»), Максим Канунников («Крылья Советов»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Оренбург»).

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    Источник: Whoscored

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +62769

      Рубик Докоян 1 минуту назад

      Ригони и Бариоса нет, а Дзюбу каким ветром занесло в сборную тура ?

      0
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      Рейтинг: +15975

      oyabun 1 час назад

      Всегда говорил что отказ от Романа Еременко - величайшая глупость Спартака. Сейчас пол команды травмировано и играть некому, а Рома исправно голы клепает.

      0
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      Рейтинг: +60629

      zigbert 2 часа назад

      Из сборников всего трое.

      2
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      Рейтинг: +3914

      piligrim1986 3 часа назад

      забавная сборная-подзаборная

      0
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      Рейтинг: +1103

      PNZ1985 3 часа назад

      сборная неудачников? ) ряд позиций под ?

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      Рейтинг: +1131

      x-x-x-x-x 3 часа назад

      Плиев??? Вы шутите?? В Тереке ни один не сыграл хорошо

      0
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      Рейтинг: +2891

      порт 4 часа назад

      Дзюба? Это не опечатка?

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      Рейтинг: +4777

      Skull_Boy > порт 4 часа назад

      Проплачено до лета 2019, звезда же и герой ЧМ, а за хайпом место не стоит, только хер знает в каком месте звезда и тем более с какого герой ЧМ, если по игре и полезности рядом с Черышевым и Головиным, а тем более и с Фернандесом и рядом не стоял

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      Рейтинг: +618

      lejnin > порт 3 часа назад

      Таки да, Whoscored оценивает не по голам, а по ТТД, аки Бубнов, а у Дзюбиньи в матче 4 выигранных верховых борьбы и 5 отборов, что для форварда норм, потому и оценка высокая...

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