Горбатенко одобрил приглашение Божовича в Тулу

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко считает, что руководство клуба поступило правильно, пригласив на место главного тренера Миодрага Божовича.

«Миодраг Божович не нуждается в особом представлении. «Арсенал» – уже шестая российская команда Миодрага, его все прекрасно знают здесь. Он специалист очень высокого уровня, максималист по натуре. Сейчас у нас все хорошо в коллективе. Слава Богу, что клуб назначил Миодрага Божовича главным тренером. «Арсенал» не ошибся», – считает Горбатенко.

После 16 туров «Арсенал» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РФПЛ. На счету туляков – 23 очка.