Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горбатенко: «Кирьяков поставил задачу «Арсеналу» остаться в Премьер-лиге»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом нового президента клуба Гурама Аджоева, а также главного тренера Сергея Кирьякова.

    «За тот год, что я в команде, «Арсенал» вышел на абсолютно другой уровень в плане организации, отношения к футболистам. Единственный минус – наше место в турнирной таблице.

    Какую задачу на сезон обозначил Кирьяков? Остаться в Премьер-лиге, занять как можно более высокое место. В первой половине сезона у нас были большие проблемы в атаке. Давила даже не серия без голов, а тот факт, что не можем набрать очки. Вроде и играли неплохо, но все равно где-то пропускали обидный гол, где-то сами ошибались. Сейчас будем стараться все это исправить», – сказал Горбатенко.

    После 17 туров «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги предпоследнее, 15-е место. На счету команды Кирьякова 12 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2017 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 февраля 2017, 08:28

      Да уж постарайтесь, не обижайте болельщиков

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11