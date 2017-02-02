Горбатенко: «Кирьяков поставил задачу «Арсеналу» остаться в Премьер-лиге»

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко рассказал об изменениях, которые произошли в команде с приходом нового президента клуба Гурама Аджоева, а также главного тренера Сергея Кирьякова.

«За тот год, что я в команде, «Арсенал» вышел на абсолютно другой уровень в плане организации, отношения к футболистам. Единственный минус – наше место в турнирной таблице.

Какую задачу на сезон обозначил Кирьяков? Остаться в Премьер-лиге, занять как можно более высокое место. В первой половине сезона у нас были большие проблемы в атаке. Давила даже не серия без голов, а тот факт, что не можем набрать очки. Вроде и играли неплохо, но все равно где-то пропускали обидный гол, где-то сами ошибались. Сейчас будем стараться все это исправить», – сказал Горбатенко.

После 17 туров «Арсенал» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги предпоследнее, 15-е место. На счету команды Кирьякова 12 очков.