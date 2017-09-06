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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сочи
Шинник - Сочи: обзор матча 06 сентября 2017
Шинник
06.09.2017, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
81'
М. Земсков
35'
А. Кулишев
80'
О. Власов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сочи
90'
+1
Желтая карточка
М. Козлов
90'
+1
Желтая карточка
Е. Генералов
90'
+1
Замена
А. Пасько
️️️️
О. Власов
Замена
А. Фатихов
️️️️
Е. Ятченко
82'
ГОЛ! 1:2!
М. Земсков
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
О. Власов
76'
Желтая карточка
Е. Песегов
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Камилов
76'
74'
Замена
С. Цвейба
️️️️
М. Рогов
70'
Замена
М. Козлов
️️️️
П. Киреенко
67'
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Барсов
62'
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
М. Земсков
️️️️
Э. Булия
56'
50'
Желтая карточка
А. Бычков
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
С. Кагермазов
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
84
Олег Власов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
14
Сандро Цвейба
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
22
Магадиев
13
Кагермазов
78
Чистяков
97
Ятченко
22
Нарылков
15
Самойлов
18
Камилов
92
Щадин
81
Низамутдинов
91
Булия
4-3-2-1
54
Генералов
17
Костин
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
84
Власов
7
Песегов
31
Рогов
32
Кулишев
13
Киреенко
14
Барсов
91
Булия
8
Земсков
8
Земсков
91
Булия
18
Камилов
10
Лаук
10
Лаук
18
Камилов
13
Кагермазов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
13
Кагермазов
97
Ятченко
15
Фатихов
15
Фатихов
97
Ятченко
84
Власов
3
Пасько
3
Пасько
84
Власов
13
Киреенко
10
Козлов
10
Козлов
13
Киреенко
31
Рогов
14
Цвейба
14
Цвейба
31
Рогов
14
Барсов
9
Маркосов
9
Маркосов
14
Барсов
Остались в запасе
Шинник
Сочи
5
Павел Евсеев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Денис Книга
ВР
15
Алексей Житников
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
5
Павел Евсеев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Денис Книга
ВР
15
Алексей Житников
ПЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Шинник - Сочи
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
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