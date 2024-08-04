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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сочи
Шинник - Сочи: обзор матча 04 августа 2024
Шинник
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
18'
М. Алвес (П)
55'
Р. Барт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Сочи
Желтая карточка
Д. Самойлов
87'
Замена
М. Лаук
️️️️
П. Шакуро
76'
74'
Замена
М. Крамарич
️️️️
Р. Барт
74'
Замена
К. Суслов
️️️️
А. Макаров
61'
Замена
А. Макарчук
️️️️
К. Никитин
61'
Замена
В. Лазарев
️️️️
В. Левин
Замена
Г. Якушевич
️️️️
М. Султонов
58'
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
58'
Замена
С. Фофана
️️️️
Д. Сухомлинов
57'
55'
ГОЛ! 0:2!
Р. Барт
Замена
А. Малахов
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Алвес
Желтая карточка
А. Косогоров
16'
11'
Желтая карточка
И. Сааведра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Глеб Калинин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-1-3-1
95
Вамбольт
2
Косогоров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-1-2-2-1
33
Карабашев
28
Магаль
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
88
Левин
59
Барт
29
Никитин
23
Гуарирапа
28
Султонов
78
Якушевич
78
Якушевич
28
Султонов
8
Сухомлинов
19
Фофана
19
Фофана
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
90
Шакуро
10
Лаук
10
Лаук
90
Шакуро
75
Жамалетдинов
97
Малахов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
29
Никитин
17
Макарчук
17
Макарчук
29
Никитин
21
Макаров
91
Суслов
91
Суслов
21
Макаров
88
Левин
77
Лазарев
77
Лазарев
88
Левин
59
Барт
14
Крамарич
14
Крамарич
59
Барт
Остались в запасе
Шинник
Сочи
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Шинник - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Данил Ткаченко (Москва)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2501 из 22990 зрителей (10%)
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