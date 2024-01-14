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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Шинник
Артур Черный
€ 175 тыс
Артур Черный
Шинник
11 декабря 2000 (25), Владикавказ
#27 | Защитник
184 см
Россия
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Трансферы
Черный останется в «Зените» до лета – аренда продлена
2024.01.14 15:53
1
Фото
«Зенит» объявил о переходе Черного
2023.08.05 09:13
14
«Зенит» близок к подписанию Черного
2023.07.31 07:21
10
Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)
2023.01.09 16:11
5
Одоевский, Родригао, Малком – в старте «Зенита» на первый матч РПЛ; Черный, Гбане, Глушаков – в основе «Химок»
2022.07.15 19:07
1
«Химки» подтвердили еще пять трансферов
2022.07.14 20:38
2
Гилерме, Черный, Бека-Бека – в основе «Локомотива» на матч с «Химками»
2022.03.27 14:35
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Фото
Берковский, Черный, Эдер – в основе «Локомотива» на игру с грузинским «Локомотивом»
2021.02.14 14:37
1
Видео
Куликов, Черный, Эдер – в старте «Локомотива» на матч с «Краснодаром-2»
2021.02.09 18:15
3
«РБ-Спорт»: у шести игроков «Локомотива» было подозрение на коронавирус
2020.12.10 20:42
5
Фото
«Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro
2020.11.03 19:59
8
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
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Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
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4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
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