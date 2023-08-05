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    «Зенит» объявил о переходе Черного

    Центральный защитник «Химок» Артур Черный официально перешел в «Зенит».

    Это аренда до конца сезона-2023/24. Футболист будет играть за вторую команду петербуржцев.

    • 22-летний Черный – воспитанник «Локомотива».
    • Игроком интересовался «Акрон», но тогда «Химки» его не отпустили.
    • Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    05.08.2023 09:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 7 августа, 06:27

      Опять газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсерается? Вот результат отсутствия конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +1375

      rac531 6 августа, 13:50

      «Зенит» объявил о переходе Черного.
      ЧЕРНЫЙ?
      Это не проявление ли расизма?

      0
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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 6 августа, 10:26

      Какая важная новость. Еще сообщайте нам кого в детские команды ***** набирают.

      1
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      Рейтинг: +4507

      ziborock 6 августа, 09:29

      Зенит без черных не может, если не цветом кожи так фамилией!
      А защитников в Зените уже более 50-и %!!!

      2
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      Рейтинг: +231

      russkiisergei 6 августа, 09:22

      А, фамилия у черного есть? и почему цвет кожи пишется с большой буквы?

      2
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      Рейтинг: +68613

      portero 5 августа, 14:17

      Почему разные фамилии пишут?
      Черный и Чёрный разные фамилии, в паспорте это недопустимо или е или ё!

      0
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      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > portero 5 августа, 14:39

      Ну, если кофе ОНО, то е или ё - сущий пустяк.

      0
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      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 12:16

      Нахр он нужен!

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      Рейтинг: +907

      FCSpartakM 5 августа, 11:18

      another black man in the team

      1
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      Рейтинг: +1375

      rac531 > FCSpartakM 6 августа, 13:53

      And not only in the team) The management consists only of blacks

      0
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 5 августа, 11:16

      во второй команде должны играть питерские пацаны и эта работа Аршавина? на... тогда он нужен Зениту

      4
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 10:25

      звучит, как будто промеса подписали

      2
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