«Зенит» объявил о переходе Черного.

Опять газозависимые сгребают везде всех более менее перспективных, садят на скамейку, не дают развиваться. Лишь бы конкуренции не было. А потом стоним- почему на внутреннем чемпионате с горем пополам играет один зенит, а на европе и он обсерается? Вот результат отсутствия конкуренции.
Центральный защитник «Химок» Артур Черный официально перешел в «Зенит».
Это аренда до конца сезона-2023/24. Футболист будет играть за вторую команду петербуржцев.
- 22-летний Черный – воспитанник «Локомотива».
- Игроком интересовался «Акрон», но тогда «Химки» его не отпустили.
- Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.