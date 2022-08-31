Артур Черный - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Гариевич
|Фамилия
|Черный
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Артур
|Отчество
|Гариевич
|Фамилия
|Черный
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|4:1
|Химки (Химки)
|22.11.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
(1:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|31.08.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)