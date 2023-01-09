Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)

Девять футболистов покинут «Химки» в зимнее трансферное окно.
«Девять игроков «Химок» которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы.
В число девяти игроков входят: Глушаков, Кухарчук, Боженов, Зуев, Тихий, Филин, Никитин, Данилкин, Чeрный. Все футболисты сейчас тренируются отдельно в Москве, руководство во время беседы с игроками сообщило, что на них не рассчитывают», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова