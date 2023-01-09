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    Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)

    Девять футболистов покинут «Химки» в зимнее трансферное окно.

    «Девять игроков «Химок» которые не поехали на сбор в Турцию, ищут себе новые клубы.

    В число девяти игроков входят: Глушаков, Кухарчук, Боженов, Зуев, Тихий, Филин, Никитин, Данилкин, Чeрный. Все футболисты сейчас тренируются отдельно в Москве, руководство во время беседы с игроками сообщило, что на них не рассчитывают», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • С сентября химчан возглавляет Спартак Гогниев.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18638

      Cleaner 1 час назад

      От Гогниева подальше. И правильно делают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 час назад

      Найдут ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20596

      derrik2000 1 час назад

      Ну, нормальная такая "предварительная адаптация" Химок перед вылетом в ФНЛ.
      Ничего странного не нахожу.
      Всё логично.

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