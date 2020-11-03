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    «Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro

    Пресс-служба мадридского «Атлетико» допустила ошибку в пресс-релизе матча с «Локомотивом».

    Фамилия защитника «Локомотива» Артура Черного была переведена на испанский язык буквально. В пресс-релизе он был записан как Arthur Negro.

    «Ребята из «Атлетико», пожалуйста, не пользуйтесь гугл-переводчиком в следующий раз», – отреагировала пресс-служба «Локомотива» на ошибку мадридских коллег.

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    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +8653

      BRO_football 20 минут назад

      Облажались Атлетико. Основное правило во всех языках: Имена собственные не переводятся, а пишутся транслитом на том языке, на который вы переводите. Неужели не знают?

      0
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      Рейтинг: +2556

      Freyk > BRO_football 1 минуту назад

      Проблема в том, что люди с основной кириллицей знают, как правильно писать по латинице, поэтому мы такие ошибки видим сразу. А люди, у которых язык на латинице, банально не знают, получили ли они транслитерацию или перевод. Это как если бы мы делали транслит с китайского или японского – не так и легко понять, правильно он получился или нет.

      0
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      Рейтинг: +8703

      JTherry 24 минуты назад

      а могли бы и - Black назвать) а Negro - не толерантно...

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      Рейтинг: +10185

      alarm > JTherry 19 минут назад

      скажи это черногории)

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      Рейтинг: -83

      Спартач80 > alarm 12 минут назад

      Ты вот куда не поедь,там переводи,не переводи,на всех языках получается бомжиха вонючая-судьба у тебя такой...

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      Рейтинг: +1654

      CSKA57 26 минут назад

      Фамилии не переводятся!!! Пресс-служба испанцев плохо в школе училась!

      1
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      Рейтинг: +497

      Fju-2 28 минут назад

      Не Артур Чёрный, а Артур Афророссиянов)

      Как бы Атлетико перевёл фамилию Шварцнеггера?)

      0
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      Рейтинг: +17745

      bset 38 минут назад

      Дисквалификацию им за расизм. Можно еще Дзюбу с собой взять, чтобы приплести оскорбление чувств ЛГБТ. Точно технарь выбьем.

      8
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      Рейтинг: +1042

      elessar arnor > bset 31 минуту назад

      новый способ набор очков для рос.клубов

      0
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      Рейтинг: +2060

      FENIX-SL > bset 14 минут назад

      они просто перевели
      но забавно получилось)

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      Рейтинг: +17745

      bset > elessar arnor 11 минут назад

      Конечно. Зениту можно будет в УЕФА отправить письмо "Вы нам очки не начисляете, потому что у нас в нападении геи? Это дискриминация! Требуем, чтобы всем очков поровну дали!"

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      Рейтинг: -83

      Спартач80 > bset 9 минут назад

      В доказательство Азмуна раком привести, и ролик из раздевалки-шаришь,надо тебя номинировать на главу РФС.

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