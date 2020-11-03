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  • «Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro

«Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro

3 ноября 2020, 19:59
8

Пресс-служба мадридского «Атлетико» допустила ошибку в пресс-релизе матча с «Локомотивом».

Фамилия защитника «Локомотива» Артура Черного была переведена на испанский язык буквально. В пресс-релизе он был записан как Arthur Negro.

«Ребята из «Атлетико», пожалуйста, не пользуйтесь гугл-переводчиком в следующий раз», – отреагировала пресс-служба «Локомотива» на ошибку мадридских коллег.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Зе Луиш, Райкович, Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Атлетико». Фелиш, Суарес, Сауль выйдут у гостей

Источник: Твиттер «Локомотива»
Лига чемпионов Локомотив Атлетико Черный Артур
Комментарии (8)
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Fju-2
1604424235
Не Артур Чёрный, а Артур Афророссиянов) Как бы Атлетико перевёл фамилию Шварцнеггера?)
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CSKA57
1604424357
Фамилии не переводятся!!! Пресс-служба испанцев плохо в школе училась!
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JTherry
1604424483
а могли бы и - Black назвать) а Negro - не толерантно...
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BRO_football
1604424722
Облажались Атлетико. Основное правило во всех языках: Имена собственные не переводятся, а пишутся транслитом на том языке, на который вы переводите. Неужели не знают?
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SIRIUS 2002
1604429752
Рассмешило!!
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den161
1604439312
Вспоминается замечательная, уже крылатая, фраза Лаврова: "дебилы, @ля" ))
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Ломовка
1604446367
Попахивает расизмом.
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