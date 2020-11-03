«Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro

Пресс-служба мадридского «Атлетико» допустила ошибку в пресс-релизе матча с «Локомотивом».

Фамилия защитника «Локомотива» Артура Черного была переведена на испанский язык буквально. В пресс-релизе он был записан как Arthur Negro.

«Ребята из «Атлетико», пожалуйста, не пользуйтесь гугл-переводчиком в следующий раз», – отреагировала пресс-служба «Локомотива» на ошибку мадридских коллег.

Начало игры – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Зе Луиш, Райкович, Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Атлетико». Фелиш, Суарес, Сауль выйдут у гостей