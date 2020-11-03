«Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro

Облажались Атлетико. Основное правило во всех языках: Имена собственные не переводятся, а пишутся транслитом на том языке, на который вы переводите. Неужели не знают?
Пресс-служба мадридского «Атлетико» допустила ошибку в пресс-релизе матча с «Локомотивом».
Фамилия защитника «Локомотива» Артура Черного была переведена на испанский язык буквально. В пресс-релизе он был записан как Arthur Negro.
«Ребята из «Атлетико», пожалуйста, не пользуйтесь гугл-переводчиком в следующий раз», – отреагировала пресс-служба «Локомотива» на ошибку мадридских коллег.
- Начало игры – в 20:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Lads @atletienglish, please don’t use Google Translate next time#LokoAtleti | #UCL pic.twitter.com/gvER2d5vs2— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) November 3, 2020
Зе Луиш, Райкович, Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Атлетико». Фелиш, Суарес, Сауль выйдут у гостей