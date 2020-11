«Больше не пользуйтесь гугл-переводчиком». «Атлетико» перевел фамилию защитника Черного как Negro

Пресс-служба мадридского «Атлетико» допустила ошибку в пресс-релизе матча с «Локомотивом».

Фамилия защитника «Локомотива» Артура Черного была переведена на испанский язык буквально. В пресс-релизе он был записан как Arthur Negro.

«Ребята из «Атлетико», пожалуйста, не пользуйтесь гугл-переводчиком в следующий раз», – отреагировала пресс-служба «Локомотива» на ошибку мадридских коллег.

Lads @atletienglish, please don’t use Google Translate next time#LokoAtleti | #UCL pic.twitter.com/gvER2d5vs2