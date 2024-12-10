Божович оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов

Бывший тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович предположил, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.

– Мы давно не видели российские клубы в Европе. Глядя на состав «Зенита», который стоит 180 миллионов евро, претендовал бы он на что-то в нынешней Лиге чемпионов?

– «Зенит» ни на что не претендовал бы в еврокубках сейчас. Когда российские клубы вернутся в Европу, им нужно будет долгое время привыкать к уровню футбола там. Я провожу параллель с сербскими клубами, которые тоже долгое время возвращались на европейскую сцену.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда выиграла 6 последних сезонов.

Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.

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