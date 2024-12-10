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    Божович оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов

    Бывший тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович предположил, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.

    – Мы давно не видели российские клубы в Европе. Глядя на состав «Зенита», который стоит 180 миллионов евро, претендовал бы он на что-то в нынешней Лиге чемпионов?

    «Зенит» ни на что не претендовал бы в еврокубках сейчас. Когда российские клубы вернутся в Европу, им нужно будет долгое время привыкать к уровню футбола там. Я провожу параллель с сербскими клубами, которые тоже долгое время возвращались на европейскую сцену.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов.
    • Россия отстранена от еврокубков с 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 21:56
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    Комментарии (7)
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    Тинез Розоп
    1733857989
    У них и так траур две недели уже , а вы масла подливаете…
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    erybov1965
    1733859400
    Зенит,когда легко становился чемпионом России,в еврокубках ни на что не претендовал,а на данный момент, даже чемпионство в РПЛ,под вопросом,а вы о еврокубках.Почти всем игрокам,выступающим в чемпионате России,нельзя бегать больше чем 1.5 игры в наделю,а то они устают,а в еврокубках еще и играть надо.
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    Александр.Т.
    1733862829
    Глупый вопрос когда в последнее время любой клуб РПЛ на что то претендовал в лиге чемпионов ? Да же до остранение от соревнований .
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    Cleaner
    1733864518
    Зенит и РАНЬШЕ в Лиге Чемпионов НИ НА ЧТО НЕ ПРЕТЕНДОВАЛ. Перспектив у Зенита в этом турнире как не было раньше, так и нет и сейчас...
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733892645
    Журналист ипанько, 180 лямов Зенит, на уровне остальных участников - это пшик. В составе с Малкомом были предпоследние по стоимости, а тут что изменилось. Да и Семак никакой, задумок под еврокубки у него не было, в 5 защитников играл, ну, как и в РПЛ местами...
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    Скунсы питера
    1733903068
    ну и какая нах перпектива у блохастых в ЛЧ, последнее место как всегда.
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