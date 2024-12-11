Анчелотти объяснил замену Мбаппе в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

«Состояние Мбаппе вызвано перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его.

Это очень важная победа, выиграть здесь может не каждый. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов приходится терпеть.

Они сильно давили, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы. Эта победа была нам очень нужна, и не только из-за очков.

Финишировать в первой восьмерке по-прежнему сложно, но у нас есть две игры, чтобы набрать очки», – сказал Анчелотти.

Голы у «Реала» забили Килиан Мбаппе на 10-й минуте, Винисиус на 56-й и Джуд Беллиингем на 59-й. У «Аталанты» отличились Шарль де Кетеларе на 45+2-й с пенальти и Адемола Лукман на 65-й.

Мбаппе заменили на 36-й минуте.

«Реал» занимает 18-е место на общем этапе с 9 очками. «Аталанта» идет 9-й с 11 баллами.

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