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    Анчелотти объяснил замену Мбаппе в матче с «Аталантой»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

    «Состояние Мбаппе вызвано перегрузкой, дискомфортом в задней поверхности бедра. Это не кажется серьезным, посмотрим завтра. Он не мог бегать, это его немного беспокоило, и мы предпочли заменить его.

    Это очень важная победа, выиграть здесь может не каждый. Мы терпели и боролись. В Лиге чемпионов приходится терпеть.

    Они сильно давили, но мы хорошо начали второй тайм. Мы очень счастливы. Эта победа была нам очень нужна, и не только из-за очков.

    Финишировать в первой восьмерке по-прежнему сложно, но у нас есть две игры, чтобы набрать очки», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    11.12.2024 08:15
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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733897810
    Против Мбаппе существует заговор шейхов, Анчелотти не в курсе
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