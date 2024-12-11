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    • Беллингем – о матче «Реала» с «Аталантой»: «Чувствуем облегчение после победы»

    Беллингем – о матче «Реала» с «Аталантой»: «Чувствуем облегчение после победы»

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о своих эмоциях после гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2)

    «Чувствуем облегчение после этой победы. Было очень важно набрать сегодня очки.

    Игра была очень сложной. Мы знали, что нам придется непросто справляться со стилем игры соперника.

    Приятно, что мы [Мбаппе, Винисиус и Беллингем] все забили, но это бесполезно, если не побеждаешь и не делаешь фундаментальные вещи действительно хорошо.

    Во втором тайме пришлось отстаивать преимущество в счете, но мы с этим отлично справились», – сказал Беллингем.

    • Голы у «Реала» забили Килиан Мбаппе на 10-й минуте, Винисиус на 56-й и Джуд Беллингем на 59-й. У «Аталанты» отличились Шарль де Кетеларе на 45+2-й с пенальти и Адемола Лукман на 65-й.
    • В четырех предыдущих матчах Лиги чемпионов «Мадрид» потерпел три поражения.
    • «Реал» занимает 18-е место на общем этапе с 9 очками. «Аталанта» идет 9-й с 11 баллами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    11.12.2024 11:31
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