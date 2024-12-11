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    • Гасперини оценил игру с «Реалом»: «Это был потрясающий вечер, настоящий праздник футбола»

    Гасперини оценил игру с «Реалом»: «Это был потрясающий вечер, настоящий праздник футбола»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги домашнего матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3).

    «Обе команды хотели играть в футбол, не было ни затяжек времени, ни симуляций, обе команды старались победить, используя свои сильные стороны. Это был отличный футбол.

    Естественно, мы немного разочарованы, но мы многому учимся на этих матчах. Нам просто не хватает мелких деталей, но мы смело играли против великих чемпионов. Мы проиграли по счету, но не по игре, и это поможет нам сделать еще один маленький шаг вперед.

    Есть много положительных моментов, это мотивирует нас продолжать совершенствоваться. Мы слишком медленно перемещали мяч, а «Реал» хорошо закрывался, поэтому нам пришлось ускорить игру.

    Мы хорошо владели инициативой и могли бы играть опаснее перед воротами, но это был действительно поучительный опыт для нас, это точно. Нам грустно проигрывать после долгой череды положительных результатов, и мы знаем, что у нас был шанс сравнять счет, и это тоже расстраивает.

    Это был потрясающий вечер, настоящий праздник футбола, и были довольны тем, что увидели отличный матч. Это одна из наших главных целей», – сказал Гасперини.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Football Italia

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    11.12.2024 09:06
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