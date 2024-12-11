Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Шахтер» (5:1), «ПСЖ» – «Зальцбург» (3:0), «Байер» победил «Интер» (1:0)

«Бавария» в 6-м туре Лиги чемпионов крупно победила в Гельзенкирхене «Шахтер». Дубль у немцев оформил Майкл Олисе.

В других матчах «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой в воротах победил «Зальцбург», а «Байер» обыграл «Интер».

Лига чемпионов. 6-й тур

Шахтер (Украина) – Бавария (Германия) – 1:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Кевин, 5; 1:1 – Лаймер, 11; 1:2 – Мюллер, 45; 1:3 – Олисе, 70 (с пенальти); 1:4 – Мусиала, 87; 1:5 – Олисе, 90+3.

Зальцбург (Австрия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Рамуш, 30; 0:2 – Мендеш, 72; 0:3 – Дуэ, 85.

Байер (Германия) – Интер (Италия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мукиэле, 90.

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