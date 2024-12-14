Орещук дал инсайд по зимней трансферной кампании «Спартака»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что у «Спартака» не планируются зимние трансферы на вход.

– Какие позиции стоит укрепить «Спартаку» зимой?

– Мне кажется, у «Спартака» перебор футболистов. Куда тут укреплять? Они неплохо выглядят. Надо понять, с кем расставаться. Сейчас нет смысла кого‑то брать. «Спартак» не спешит с назначением спортивного директора, потому что трансферы на вход не планируются.

Может быть, купят кого‑то одного в опорную зону. Я бы рассмотрел правого защитника, только эта позиция стоит укрепления. Это самая легкая позиция, много ума не надо, чтобы найти правого защитника.

У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.

Команда идет на 3-м месте.

Турнир возобновится 1-2 марта.

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