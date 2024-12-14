Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Орещук дал инсайд по зимней трансферной кампании «Спартака»

    Орещук дал инсайд по зимней трансферной кампании «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что у «Спартака» не планируются зимние трансферы на вход.

    – Какие позиции стоит укрепить «Спартаку» зимой?

    – Мне кажется, у «Спартака» перебор футболистов. Куда тут укреплять? Они неплохо выглядят. Надо понять, с кем расставаться. Сейчас нет смысла кого‑то брать. «Спартак» не спешит с назначением спортивного директора, потому что трансферы на вход не планируются.

    Может быть, купят кого‑то одного в опорную зону. Я бы рассмотрел правого защитника, только эта позиция стоит укрепления. Это самая легкая позиция, много ума не надо, чтобы найти правого защитника.

    • У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.
    • Команда идет на 3-м месте.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Адвокат предложил Промесу способ вернуться в Россию 4
    Алланазаров вступился за Селихова на фоне жесткой критики за видео с Соболевым 5
    Виллиан Жозе не хочет покидать «Спартак» 14
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2024 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Аналитик77
    1734217249
    Много ума не надо, чтобы найти правого защитника - поэтому Спартак уже лет 10 его найти не может
    Ответить
    GREY DM
    1734235765
    Пусть еврея Дасу у нас забирают, всё равно с ним контракт не хотят продлевать, а так - правый защитник, капитан сборной.
    Ответить
    FCSpartakM
    1734251786
    Инсайды не начинаются со слов "мне кажется" . Какой смысл от дум Орешника
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 