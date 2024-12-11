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    • Известны первые клубы, вышедшие в плей-офф и вылетевшие из Лиги чемпионов

    Известны первые клубы, вышедшие в плей-офф и вылетевшие из Лиги чемпионов

    Лидер общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» остается единственным клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф турнира, куда попадают первые 24 команды.

    При этом мерсисайдцы, выигравшие 6 матчей из 6, имеют теоретические шансы уже в среду обеспечить себе позицию в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала. Однако для этого «красным» необходимы удачные для них исходы сразу в нескольких матчах.

    Первой командой, вылетевшей из Лиги чемпионов, стал «РБ Лейпциг». Немецкий клуб проиграл 6 матчей из 6 и уже не поднимется выше 26-го места в таблице. Сейчас команда занимает 34-ю строчку.

    Еще 6 команд из нижней части таблицы общего этапа: «Шахтер», «Жирона», «Ред Булл Зальцбург», «Болонья», «Слован Братислава» и «Янг Бойз» уже не имеют шансов напрямую попасть в 1/8 финала, заняв место в топ-8, но сохраняют возможность выйти в плей-офф, оказавшись в топ-24.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 08:46
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1733926754
    Лейпциг конечно удивил.
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