Промес забил в ОАЭ бывшей команде Марадоны, на матче присутствовал Абаскаль

«Дубай Юнайтед» в 10-м туре второго по силе дивизиона ОАЭ победил дома «Эль-Фуджайру» со счетом 5:3.

На 38-й минуте у «Дубая» отличился Квинси Промес, сделав счет 1:1. Это его четвертый гол в чемпионате.

На игре присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Промес находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.

Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Эль-Фуджайру» в 2017-2018 годах тренировал Диего Марадона.

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