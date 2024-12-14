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    • Промес забил в ОАЭ бывшей команде Марадоны, на матче присутствовал Абаскаль

    Промес забил в ОАЭ бывшей команде Марадоны, на матче присутствовал Абаскаль

    «Дубай Юнайтед» в 10-м туре второго по силе дивизиона ОАЭ победил дома «Эль-Фуджайру» со счетом 5:3.

    На 38-й минуте у «Дубая» отличился Квинси Промес, сделав счет 1:1. Это его четвертый гол в чемпионате.

    На игре присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

    • Промес находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • «Эль-Фуджайру» в 2017-2018 годах тренировал Диего Марадона.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.12.2024 23:23
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1734208219
    Зачем тут новости о наркобарыге и уголовнике! Даже секта его не вспоминает
    Ответить
    Mirak92
    1734208378
    ой все новость, збс. Я буду жить нормально теперь
    Ответить
    R_a_i_n
    1734238318
    А где высер спартага, которому всегда стыдно?
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1734247116
    а Ди Каприо ел мороженое на трибуне!
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