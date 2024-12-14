Гвардиола хочет подписать Погба в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в полузащитнике Поле Погба. Испанец хотел бы подписать игрока зимой.
Гвардиола, давний поклонник игры Погба, хотел видеть Поля в своей команде еще когда француз выступал за «Манчестер Юнайтед».
Однако Погба не хочет возвращаться в АПЛ. Он рассматривает другие чемпионаты.
- Погба отбывает дисквалификацию за допинг.
- Срок бана сократили с 4 до 1,5 лет. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.
- В ноябре «Ювентус» расторг с ним контракт.
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