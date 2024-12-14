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    Гвардиола хочет подписать Погба в «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в полузащитнике Поле Погба. Испанец хотел бы подписать игрока зимой.

    Гвардиола, давний поклонник игры Погба, хотел видеть Поля в своей команде еще когда француз выступал за «Манчестер Юнайтед».

    Однако Погба не хочет возвращаться в АПЛ. Он рассматривает другие чемпионаты.

    • Погба отбывает дисквалификацию за допинг.
    • Срок бана сократили с 4 до 1,5 лет. Хавбек сможет вернуться на поле в марте.
    • В ноябре «Ювентус» расторг с ним контракт.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: The Independent

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    14.12.2024 22:56
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    Комментарии (4)
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    САНЁК17
    1734213959
    Гвардиола совсем с ума сошел
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    Тинез Розоп
    1734246849
    Балотелли Вам мало было?…
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    zigbert
    1734263034
    Погба рвется в Торпедо в этом то и вся загвоздка.
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