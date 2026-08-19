«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018

«Монако» досрочно расстался с полузащитником Полем Погба.

Он почти не играл за монегасков из-за травм. В начале августа француз вновь получил повреждение.

«Разделяя мнение о частичном достижении первоначальных целей, «Монако» и Поль Погба приняли решение до первого официального матча нового сезона расторгнуть контракт, связывавший их до июня 2027 года.

Клуб выражает искреннюю благодарность победителю чемпионата мира 2018 года за доверие и высочайший профессионализм, проявленный им на протяжении всего времени в «Монако».

За время работы в «Монако» Поль продемонстрировал замечательный настрой, непоколебимую целеустремленность и стремление к совершенству. Все его усилия позволили ему вернуться к соревнованиям высшего уровня после длительного перерыва, а также поделиться своим опытом и знаниями с основной командой.

«Монако» выражает Поль глубочайшую благодарность и желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении монегасков.