«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018

«Монако» досрочно расстался с полузащитником Полем Погба.
Он почти не играл за монегасков из-за травм. В начале августа француз вновь получил повреждение.
«Разделяя мнение о частичном достижении первоначальных целей, «Монако» и Поль Погба приняли решение до первого официального матча нового сезона расторгнуть контракт, связывавший их до июня 2027 года.
Клуб выражает искреннюю благодарность победителю чемпионата мира 2018 года за доверие и высочайший профессионализм, проявленный им на протяжении всего времени в «Монако».
За время работы в «Монако» Поль продемонстрировал замечательный настрой, непоколебимую целеустремленность и стремление к совершенству. Все его усилия позволили ему вернуться к соревнованиям высшего уровня после длительного перерыва, а также поделиться своим опытом и знаниями с основной командой.
«Монако» выражает Поль глубочайшую благодарность и желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении монегасков.
- 33-летний Погба подписал контракт с «Монако» в конце января 2025 года и сыграл за клуб всего 115 минут (без учета добавленных) в 6 матчах.
- До этого француз отбывал дисквалификацию за употребление допинга и не выходил после 3 сентября 2023 года. Тогда он выступал за «Ювентус».