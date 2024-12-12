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    Артета высказался о разгроме «Монако»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионом с «Монако» (3:0) сказал, что его команда могла забить больше голов.

    «Конечно, я очень рад. Мы забили три гола, не пропустили и выиграли. Мы очень хорошо начали игру, мы должны были довести дело до конца еще в первом тайме, но мы этого не сделали. В Лиге чемпионов случаются трудные моменты, и мы страдали, но после второго гола игра была под контролем.

    Голы были очень разными. Именно этого мы и хотим – представлять угрозу в каждой фазе игры. Мы могли забить больше, но мы в любом случае очень довольны.

    Хочу сказать пару слов о Майлзе [Льюисе-Скелли]. Дебют в Лиге чемпионов в 18 лет – это большое событие. Мне нравится его смелость, позиция, которую он занимает, его работа с мячом. Он один из нас, у него впереди блестящее будущее. Клуб и тренер должны быть довольны его успехами. Это прекрасно – иметь возможность изменить чью-то жизнь.

    У нас были определенные проблемы, соперник выставил шесть игроков на поле, и только крайние защитники давали ширину. У них была большая ротация, с которой было сложно справиться. Думаю, замены помогли нам, они придали нам энергии и помогли выстроить структуру. Каждый человек важен, невозможно ставить в состав одних и тех же игроков каждые три дня.

    [Букайо Сака] выглядит по-настоящему зрелым. То, чего он уже добился в своем возрасте, невероятно. Он очень скромный, с ним приятно иметь дело, и он невероятно талантлив.

    Он особенный. В своей роли он проявляет все больше лидерских качеств. Он прекрасно ладит как с молодыми игроками, так и с опытными. Все его любят, и он играет важную роль на поле», – сказал Артета.

    • Голы в матче забили Букайо Сака на 34-й и 78-й минутах, а также Кай Хаверц на 88-й.
    • «Арсенал» занимает 3-е место на общем этапе с 13 очками после 6 матчей. «Монако» идет 16-м с 10 баллами.

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    Источник: BBC

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    12.12.2024 10:44
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