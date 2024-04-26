- 25 апреля
- 16:35 Стал известен покупатель прав на трансляцию Лиги чемпионов в России 6
- 24 апреля
- 10:00 В матче «Реала» и «Манчестер Сити» был установлен рекорд мирового футбола. К этому достижению причастны все игроки стартовых составов 1
- 23 апреля
- 19:54 Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ»
- 10:46 Назван главный претендент на получение ТВ-прав на трансляции клубного ЧМ-2025 1
- 08:29 Грузия поборется за проведение финала ЛЧ-2028
- 22 апреля
- 22:06 Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
- 21 апреля
- 00:06 Энрикес предрек России победу в Лиге чемпионов 9
- 20 апреля
- 15:00 Анчелотти – о критике оборонительного стиля против «Ман Сити»: «Не видел ни одного грустного фаната «Реала» 1
- 13:48 «Манчестер Юнайтед» получит бонусы за Санчо
- 11:46 Павлюченко спрогнозировал победителя Лиги чемпионов 1
- 10:49 Защитнику «Барселоны» угрожают после вылета из Лиги чемпионов 2
- 19 апреля
- 23:08 Канчельскис ответил, чем Лига чемпионов лучше РПЛ 6
- 17:29 Определен игрок недели в Лиге чемпионов
- 08:16 Италия получила право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов 3
- 07:58 УЕФА объявил о наказании «Барселоны» за поведение болельщиков на матче с «ПСЖ»
- 18 апреля
- 22:22 Холанд прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала» 5
- 21:57 Хави отменил тренировку «Барселоны» из-за напряженности внутри команды 6
- 19:56 Глеб: «Меня не удивил вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов» 1
- 18:44 Анчелотти сказал, кто его удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити»
- 18:21 Гюндоган высказался о действиях Араухо в матче с «ПСЖ» 1
- 17:17 Давиде Анчелотти объяснил выбор игроков на серию пенальти с «Манчестер Сити»
- 16:47 Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов 3
- 14:42 Бубнов проанализировал матч «Манчестер Сити» – «Реал»
- 12:54 Фото Символическая сборная недели в Лиге чемпионов от WhoScored
- 12:39 Мбаппе спровоцировал стычку после матча «Барса» – «ПСЖ»: в ней участвовали более 60 человек 8
- 12:23 Реакция Родри на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала»
- 11:49 Гвардиола оценил удар Бернарду Силвы в серии пенальти с «Реалом» 3
- 10:40 Гвардиола объяснил, почему заменил Холанда и Де Брюйне в матче с «Реалом» 1
- 10:10 Вальверде: «Манчестер Сити» играет в футбол лучше, чем «Реал» 1
- 09:45 У Холанда 11 точных пасов за 2 матча с «Реалом» 2