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Лига чемпионов 2026/2027
Футбольные стадионы
Лига чемпионов 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Групама Стэдиум
Лион
59 500
2
Шюкрю Сарачоглу
Стамбул
50 509
3
Райко Митич
Белград
51 538
4
Центральный
Алматы
23 804
5
Георгиос Караискакис
Пирей
33 334
6
Дженерали Арена
Прага
20 854
7
Максимир
Загреб
38 923
8
Республиканский
Ереван
14 935
9
Аспмюра
Буде
7 354
10
Нео ГСП Стэдиум
Никосия
23 400
11
Тоше Проески
Скопье
32 580
12
Виндзор Парк
Белфаст
15 602
13
Меркур Арена
Грац
15 322
14
З'Дежеле
Целе
13 059
15
Центральный спорткомплекс
Витебск
8 350
16
Стад де Люксембург
Люксембург
9 386
17
Пасьенки
Братислава
13 000
18
Городской стадион
Познань
41 609
19
Стад Жозеф Марьен
Брюссель
8 000
20
Тото Тернер
Беер-Шева
16 126
21
Георги Аспарухов
София
25 000
22
Банк Республика Арена
Масазир
13 000
23
Сконто
Рига
9 500
24
Де Гофферт
Неймеген
12 500
25
Арена Тун
Тун
10 000
26
Городской стадион Баня-Лука
Баня-Лука
7 238
27
Тайнкасл
Эдинбург
18 008
28
Таллагт Стэдиум
Дублин
6 500
29
Спортивный комплекс Крайовы
Крайова
30 944
30
Лиллекюла
Таллин
9 690
31
Куопио
Куопио
5 000
32
Стадион имени Михаила Месхи
Тбилиси
24 700
33
Виктория Стэдиум
Гибралтар
5 000
34
НРГИ Парк
Орхус
20 220
35
Муниципаль
Хынчешты
2 672
36
Гурник
Забже
11 722
37
Инвер Парк
Ларн
3 000
38
Парк Холл Стэдиум
Шропшир
2 000
39
Страндваллен
Хеллевик
6 500
40
ЭТО Парк
Дьер
15 600
41
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
Каунас
9 180
42
Халадаш
Сомбатей
8 903
43
Национальный футбольный стадион
Братислава
22 500
44
Террайн ЗАК Кленгбусбьерг
Биссен
1 500
45
Сан-Марино Стэдиум
Серравалле
7 000
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