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Главная
Лига чемпионов 2026/2027
Футбольные тренеры
Лига чемпионов 2026-2027 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Станкович Деян
Црвена Звезда
2
Фонсека Паулу
Лион
3
Вайсс Владимир
Слован
4
Перейра Витор
Атерт Биссен
5
Мендилибар Хосе Луис
Олимпиакос
6
Уразбахтин Рафаэль
Кайрат
7
Кнутсен Кьетил
Буде-Глимт
8
Соколинский Филипп
МЛ Витебск
9
ван ден Бром Джон
Лех
10
Лустринелли Мауро
Тун
11
Минасян Вардан
Арарат-Армения
12
Регекампф Лауренциу
Университатя
13
Торстенссон Андерс
Мьеллбю
14
Риддерсхолм Глен
Орхус
15
Юбер Давид
Юнион СЖ
16
Кочаман Айкют
Фенербахче
17
Хонкаваара Яни
КуПС
18
Линч Тьернан
Ларн
19
Борбели Балаж
Дьер
20
Инголич Фабио
Штурм
21
Сталь Гленн
Кауно Жальгирис
22
Фриис Ларс
Спарта
23
Костантино Джованни
Петрокуб
24
Зизович Младен
Борац
25
Ковачевич Марио
Динамо Загреб
26
Берг Хеннинг
Омония
27
Дамбраускас Вальдас
Сабах
28
МакИлви Майк
Линкольн
29
Хюрт Норберт
Флора
30
Вранкен Вутер
Хартс
31
Мейер Рогир
НЕК
32
Гаспарик Михал
Гурник
33
Барда Эльянив
Хапоэль БШ
34
Хосет Магне
КИ Клаксвик
35
Брэдли Стивен
Шэмрок Роверс
36
Кампелуш Витор
Целе
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